Festival de théâtre en Lozère. Quatre pièces, une lecture, des ateliers participatifs. Du 28 au 30 juillet à Florac ; du 1er au 5 août au Pont-de-Montvert ; le 8 août à Saint-Privat-de-Vallongue. 28 juillet – 5 août 1

Du 28 juillet au 8 août, la Lozère s’apprête à accueillir le Festival de théâtre du Grand Mistère pour sa quatrième édition annuelle. Avec son approche du théâtre populaire et ses pièces créées in situ, en harmonie avec la nature, le festival promet de captiver et de charmer son public, tout en offrant une expérience unique aux participants.

Portée par une troupe de dix comédiens, l’édition 2023 du Grand Mistère se penchera sur la thématique du pouvoir. Pouvoir imaginé, pouvoir désiré, pouvoir accaparé, pouvoir simulé ou pouvoir usurpé : saurons-nous démasquer les imposteurs et ne pas succomber à nos propres rêves de gloire ? Quatre pièces de théâtre et une lecture se feront écho pour mettre en lumière les fantasmes qui entourent l’idée de puissance – avec humour, tendresse, et une pointe d’acidité !

Outre les représentations, le Grand Mistère offre également une occasion unique de participation aux spectateurs en proposant des ateliers de théâtre (dès 4 ans), de danse (ado/adultes) et une veillée.

Le Grand Mistère a à cœur de rendre la culture accessible à tous. Ainsi, l’événement fonctionne sur un principe de « prix libre », permettant à chacun de contribuer financièrement selon ses moyens et son appréciation des spectacles. De plus, pour favoriser l’accès au plus grand nombre, aucune réservation n’est nécessaire. Les spectateurs pourront ainsi venir spontanément assister aux représentations et profiter des ateliers sans contrainte. Chaque événement sera suivi d’une buvette, pour continuer à partager un moment convivial !

Plus d’informations : https://espereunpeu.fr/le-grand-mistere-2023/

Tarif : Prix libre, sans réservation

Programme détaillé :

Vendredi 28 juillet – 18h Lecture (30min) puis 19h Le Révizor au Théâtre de Verdure – Florac (durée 2h)

Samedi 29 juillet – 11h à 12h30 Atelier participatif et spectacle (dès 4 ans) Les habits neufs de l’empereur sur la Place au Beurre – Florac (durée 1h30).

19h Bovary au Théâtre de Verdure – Florac (durée 2h)

Dimanche 30 juillet – 11h30 Une demande en mariage au Théâtre de Verdure – Florac (durée 30 min)

Mardi 1er août – 18h Lecture (30min) puis 19h Le Révizor Place de l’Église – Le Pont-de-Montvert (durée 2h)

Mercredi 2 août – 18h Lecture (30min) puis 19h Le Révizor Place de l’Église – Le Pont-de-Montvert (durée 2h)

Jeudi 3 août – 19h Atelier danse puis 20h30 Poésies en musique au Pont de l’Aubaret – Le Pont-de-Montvert (durée 2h)

Vendredi 4 août – 18h Lecture (30min) puis 19h Le Révizor Place de l’Église – Le Pont-de-Montvert (durée 2h)

Samedi 5 août – 15h à 16h30 Atelier participatif et spectacle (dès 4 ans) Les habits neufs de l’empereur au Camping – Le Pont-de-Montvert (durée 1h30).

18H30 – 20h Veillée participative au Camping – Le Pont-de-Montvert

Mardi 8 août – Une demande en mariage (durée 30 min) – Saint-Privat-de-Vallongue

