Les oiseaux migrent, les ornithos pédalent Pont de Loire Nevers, 24 septembre 2023, Nevers.

Les oiseaux migrent, les ornithos pédalent Dimanche 24 septembre, 09h00 Pont de Loire Sur inscription, gratuit

L’automne arrive, mais pour les oiseaux, la migration postnuptiale a démarré depuis 2 mois déjà. Les bords de Loire avec ces zones buissonnantes est le lieu de passage et de halte majeure de notre région.

Participez à une sortie ornithologique à vélo avec de nombreux points d’arrêt dans des milieux variés : une façon originale d’appréhender cet écosystème.

Vous serez accompagné par un entraîneur du club de Nevers pour l’assistance technique.

Pensez à venir équipé de chaussures confortables et si possible amenez une paire de jumelle (la LPO-BFC peut en prêter si nécessaire).

Pont de Loire Pont de Loire Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « nievre@lpo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T12:00:00+02:00

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T12:00:00+02:00

Vélo Balade