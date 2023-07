Festivités du 13 juillet – Feu d’artifice à Orléans Pont de l’Europe Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 13 juillet 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Festivités du 13 juillet – Feu d’artifice à Orléans Jeudi 13 juillet, 21h00 Pont de l’Europe Gratuit

À partir de 21h : vente des lampions

Venez choisir vos lampions sur les stands des clubs Rotary Orléans et Inner Wheel présents sur le quai du Châtelet. Les bénéfices de cette vente seront reversés à une association caritative, Enfants Cancer Santé.

21h40 : la retraite aux lampions

Laissez-vous entrainer par la musique festive de la fanfare Bak Brass Band, à l’occasion de la traditionnelle retraite aux lampions le long de la Loire, prélude au feu d’artifice.

Départ quai du Châtelet en face de la place de la Loire. Promenade le long des quais, jusqu’au pont de l’Europe, où vous attendra un deuxième stand des clubs Rotary Orléans et Inner Wheel, pour acheter des lampions directement sur le site des festivités.

À partir de 21h : ouverture du site des festivités – Tête Nord du pont de l’Europe

Food trucks, buvettes, glacier s’invitent sur le Pont de l’Europe pour vous proposer du salé et du sucré. Profitez des tables et bancs mis à votre disposition pour vous restaurer dans un cadre insolite.

23h : le spectacle pyromusical / feu d’artifice – Pont de l’Europe

Chaque année les mairies d’Orléans, de Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Saint-Pryvé Saint-Mesmin s’associent et utilisent l’un des plus beaux décors sur la Loire, le pont de l’Europe, pour vous proposer un superbe feu d’artifice.

[ De nouveau cette année, pour profiter pleinement du spectacle, la bande sonore du feu d’artifice sera disponible sur votre portable via une application web. Rendez-vous sur le site internet www.13juilletpontdeleurope.fr ]

De 23h30 à 1h30 : le bal – Tête Nord du pont de l’Europe

Pendant deux heures, le groupe Smart Music, orchestre de variété pop rock, poursuivra la soirée et vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.

Plus d’informations sur les festivités des 13 et 14 juillet

Pont de l’Europe Pont de l’Europe 45000 Orléans Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.13juilletpontdeleurope.fr »}, {« link »: « https://www.orleans-metropole.fr/culture/fetes-et-evenements/festivites-des-13-et-14-juillet »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T21:00:00+02:00 – 2023-07-14T01:30:00+02:00

