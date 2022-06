Pont de l’Etoile en fête Roquevaire Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire

Pont de l’Etoile en fête Roquevaire, 23 juin 2022, Roquevaire. Pont de l’Etoile en fête

Parking de Pont de l’Etoile Roquevaire Bouches-du-Rhône

2022-06-23 – 2022-06-26 Roquevaire

23 juin 21h30 : concert avec Kaaz Music

24 juin 21h30h : concert Pop Rock

25 juin 18h marché nocturne

21h Concert avec le groupe LNA-T

26 juin 22h : concert « Tribute France Gall & Michel Berger » Quatre jours de festivités

Quatre jours de festivités

Animations, concerts, bals, sardinade gratuite, aïoli sur inscription, concours de boules… +33 6 13 55 00 58

23 juin 21h30 : concert avec Kaaz Music

24 juin 21h30h : concert Pop Rock

25 juin 18h marché nocturne

21h Concert avec le groupe LNA-T

26 juin 22h : concert « Tribute France Gall & Michel Berger » Roquevaire

