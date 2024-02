Lever du soleil au bord de l’Erdre – Sortie nature Pont de la Tortière Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 07:30 – 10:00

Gratuit : non Adulte 12 €, enfant 8 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prêt d’une paire de jumelles par participant.

Partir avant l’aube et marcher. Petit à petit, apprécier la clarté du jour qui se lève et être témoin du réveil de la nature en buvant une tisane. Observer le passage des oiseaux avec des jumelles et une longue-vue, et se laisser surprendre par la beauté du paysage. Nous prendrons le bateau pour traverser et revenir par l’autre rive. Tout public, à partir de 8 ans Distance de marche : 3 km Durée : 2h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Pont de la Tortière Nantes 44300