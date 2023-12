Lever du soleil sur l’Erdre – Balade nature Pont de la Tortière Nantes, 13 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-13 08:00 – 10:30

Gratuit : non Adulte 12 €, enfant 6 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prêt d’une paire de jumelles par participant.

Se réveiller avant l’aube et marcher.Petit à petit, apprécier la clarté du jour qui se lève et le réveil de la nature en buvant une tisane. Observer la nature avec des jumelles et une longue-vue, et se laisser surprendre. Nous prendrons le bateau pour traverser et revenir par l’autre rive. Tout public, à partir de 8 ans Distance de marche : 3 km Durée : 2h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

