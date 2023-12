Les Lieux à réinventer : le premier noël du Théâtre DuPont Pont de la Tortière Nantes, 17 décembre 2023 13:00, Nantes.

2023-12-17

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : non

En attendant la première, participez au premier noël du Théâtre DuPont, la nouvelle scène nantaise. Au programme : boissons chaudes, spectacles enfants et famille, stand de maquillage et jeux et bien d’autres…

Pont de la Tortière Nantes 44300

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/les-lieux-a-reinventer-le-premier-noel-du-theatre-dupont