JNL – Portes ouvertes « AM’CARTA » Pont de la Terrade Aubusson, 27 octobre 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Les 27, 28 et 29 octobre, visites guidées du musée des cartons de tapisserie sur réservation au 06 88 25 35 07.

Exposition temporaire de « sacs tapisserie », bijoux et créations textiles murales de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.

Chantal Chirac, antiquaire spécialisée et restauratrice d’art.

Atelier-boutique des cartons de tapisserie ouvert de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00..

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . .

Pont de la Terrade

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



On October 27, 28 and 29, guided tours of the Musée des Cartons de Tapisserie on reservation by calling 06 88 25 35 07.

Temporary exhibition of « tapestry bags », jewelry and textile wall creations from 10:00 am to 12:30 pm and from 2:30 pm to 7:00 pm.

Chantal Chirac, specialized antique dealer and art restorer.

Tapestry cartoon workshop open from 10:00 am to 12:30 pm and from 2:30 pm to 7:00 pm.

Los días 27, 28 y 29 de octubre, visitas guiadas al Musée des Cartons de Tapisserie (reservar llamando al 06 88 25 35 07).

Exposición temporal de « sacos de tapicería », joyas y creaciones textiles murales de 10.00 a 12.30 y de 14.30 a 19.00 h.

Chantal Chirac, anticuaria especializada y restauradora de arte.

Taller de cartones para tapices abierto de 10.00 a 12.30 y de 14.30 a 19.00 h.

Am 27., 28. und 29. Oktober: Führungen durch das Museum für Tapisseriekartons. Reservierung unter 06 88 25 35 07.

Temporäre Ausstellung von « Tapisserie-Taschen », Schmuck und textilen Wandkreationen von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:30 bis 19:00 Uhr.

Chantal Chirac, spezialisierte Antiquitätenhändlerin und Kunstrestauratorin.

Atelier-Boutique für Tapisseriekartons geöffnet von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 19.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Aubusson-Felletin