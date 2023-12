EXCURSIONS MARITIMES AVEC SÈTE CROISIÈRES Pont de la Savonnerie Pont de la Savonnerie Sète, 2 mars 2024, Sète.

Sète Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-11-10

Que vous soyez plus grand large, canaux ou étang, vous aurez le choix avec Sète Croisières. Alors, enfilez vos lunettes de soleil et embarquez.

Que vous soyez plus grand large, canaux ou étang, vous aurez le choix avec Sète Croisières. Alors, enfilez vos lunettes de soleil et embarquez

Que vous soyez plus grand large, canaux ou étang, vous aurez le choix avec Sète Croisières. Alors, enfilez vos lunettes de soleil et embarquez pour :

Une promenade en mer avec l’Aquarius : Promenade commentée des ports de pêche et de commerce avec sortie en mer, le long de la côte rocheuse (vision sous-marine), vue sur le Mont St Clair, le cimetière marin, le Théâtre de la Mer…

Une visite des canaux – Canauxrama : Visite commentée du centre-ville, découverte du port de la pointe courte, du canal royal en navigant sur les canaux de la ville.

Une excursion à la découverte de l’étang de Thau et ses parcs – Sub Sea : Visite entièrement commentée : traversée du port de pêche et du port de commerce, passage sous les ponts de Sète et direction le bassin de Thau et Bouzigues. Découverte des élevages de coquillages et vision sous marine des cordes d’huîtres et de moules grâce à la coque transparente du bateau sous marin​

Découvre lr X-BOAT, bateau disponible à la location.

Embarquement Quai de la Résistance. Sur réservation

FULL Excursion : sortie en mer et sur la lagune de Thau.

Avec visite d’un mas conchylicole.

ZEN et FUN Excursion.

Sortie en mer et baignade.



Feu d’artifice du 14 août à Frontignan.

Venez admirer ce spectacle pyrotechnique depuis la mer Méditerranée avec Sète Croisières. Réservation ici.

EUR.

Pont de la Savonnerie

Pont de la Savonnerie

Sète 34200 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-11-20 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE