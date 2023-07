Concert » Roman Louis » au Coin du Pont Pont de Cirou Crespin, 22 juillet 2023, Crespin.

Crespin,Aveyron

Chanteur guitare pop, folk, blues, profitez d’un concert intimiste dans le bar/brocante du village les pieds dans l’eau !.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . 15 EUR.

Pont de Cirou

Crespin 12800 Aveyron Occitanie



Pop, folk and blues guitar singer, enjoy an intimate concert in the village’s waterfront bar/brocante!

Guitarrista de pop, folk y blues, ¡disfrute de un concierto íntimo en el bar/brocante del pueblo con los pies en el agua!

Sänger mit Gitarre Pop, Folk, Blues. Genießen Sie ein intimes Konzert in der Bar/Brocante des Dorfes mit den Füßen im Wasser!

Mise à jour le 2023-07-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI