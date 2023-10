Les aventuriers de l’automne pont de camps Laruns Catégories d’Évènement: Laruns

L'automne est une saison riche en couleurs et pleine de ressources. Comme les animaux de la forêt des Pyrénées, viens découvrir comment profiter de cette belle saison avant l'hiver.

Ce sera l’occasion de faire des balades dans le Parc national des Pyrénées, observer les animaux ou les pister comme de véritables trappeurs ! Le piège photo te permettra de découvrir le passage de la faune durant la nuit. En chemin, tu pourras sentir, glaner les secrets de la nature, apprendre à t’orienter pour devenir un spécialiste de la randonnée, identifier les grands rapaces ou les petits passereaux et peut être même déjà voir les premières neiges ! Le gîte sera notre refuge pour se retrouver le soir au coin du feu, pour écouter des contes Pyrénéens, faire des jeux et rigoler avec les copains(ines). Le soir, nous irons également profiter de l’extérieur pour observer les constellations ou écouter les bruits de la nuit. pont de camps 64440 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559210660 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

