L’âne, compagnon de tes vacances | 6 ans à 10 ans pont de camps Laruns, 6 août 2023, Laruns.

L’âne, compagnon de tes vacances | 6 ans à 10 ans 6 – 11 août pont de camps 360

« Cabanes dans les bois, sifflets à se fabriquer, grands jeux près du ruisseau, cueillettes de myrtilles et de mûres, tel sera ton quotidien dans nos belles montagnes. ».

Accompagnés de Valentine, notre merveilleuse ânesse, nous partirons faire de belles découvertes. Nous aurons à cœur de nous en occuper et de passer « le permis de conduire l’âne ».

Depuis le confortable gite nous vivrons une aventure inoubliable dans la nature environnante. Les troupeaux de vaches, brebis et chevaux qui déambulent en liberté prés du centre berceront nos balades avec leurs sonnailles. Ce sera aussi l’occasion de croiser le berger accompagné de ses chiens qui fabrique le fromage tout l’été dans sa cabane. La proximité du parc national des Pyrénées à 5 minutes à pied, son ruisseau et ses grands espaces, nous permettra de rencontrer peut-être les marmottes, les isards, l’aigle royal et bien d’autres surprises.

Jeux nature, traces d’animaux, cabanes dans les bois, cuisine nature, et rencontres avec des habitants feront partis de notre quotidien.

Nous partirons aussi en mini-camp à toute proximité du centre durant 2 jours (une nuit) sous tentes pour vivre de nouvelles aventures : cuisine et veillées au coin du feu, …Valentine sera bien évidemment de la partie!

Notre centre d’hébergement se situe en Haute Vallée d’Ossau, à 1300 m d’altitude dans un environnement de forêts de hêtres et de sapins, de pâturages d’altitude et de cours d’eau de montagne.

pont de camps 64440 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « association@ee64.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T14:30:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T14:30:00+02:00

nature environnement