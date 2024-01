Nuit interceltique de Quimerc’h Pont-de-Buis-lès-Quimerch, vendredi 17 mai 2024.

Pont-de-Buis-lès-Quimerch Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:00:00

fin : 2024-05-17

Par Musik An Arvorig

Pour la 4e année, Musik An Arvorig organise la Nuit Interceltique de Quimerc’h à l’occasion de la Fête de la Bretagne.

Soirée concerts conviviale et ouverte à tous, avec cette année, Les Ramoneurs de Menhirs et Krakin’ Kellys (+ autre groupe).

Restauration et buvette sur place.

Une soirée qui va décoiffer au bourg de Quimerc’h

Avec : Les Ramoneurs de Menhirs, Krakin’ Kellys…

Lieu : Place de l’église de Quimerc’h

Tout public

Tarif : 16 € en prévente / 20 € sur place

Billetterie : www.helloasso.com/associations/musik-an-arvorig/evenements/nuit-interceltique-de-quimerc-h-3

Contact : 06 16 66 18 08 ou musik.an.arvorig@wanadoo.fr

.

Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29590 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime