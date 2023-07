Croisière Jonglée Pont de Bondy Bobigny, 22 juillet 2023, Bobigny.

Croisière Jonglée Samedi 22 juillet, 17h00 Pont de Bondy

En partenariat avec Seine-Saint-Denis Tourisme, embarquez à bord de la Guêpe Buissonnière pour une croisière jonglée haute en couleurs avec trois spectacles originaux.

A quai, chacun·e pourra s’installer autour du spectacle De Cuyper vs De Cuyper de la compagnie Pol & Freddy. Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs s’affrontent. Tous les codes des sports connus, moins connus et inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, dopage et règles contournées. Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et un commentateur pas toujours objectif complètent le tableau. Une chose est sûre, un frère quittera l’arène en vainqueur et un autre en perdant.

Possibilité d’assister au spectacle « De Cuyper vs De Cuyper » à 17h au Pont de Bondy et d’emprunter les navettes de l’Été du Canal parcourant le canal de l’Ourcq (stations, horaires et réservation en suivant ce lien : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/navettes-ourcq.html).

17h00 : De Cuyper VS. De Cuyper au Pont de Bondy

Plus d’informations : https://maisondesjonglages.fr/diffusions/croisiere-jonglee-lete-du-canal/

Pont de Bondy pont de bondy Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5G9XJ8PuWXUbmEMQBJzETUM39sVXeeWDka5LpovVSAYx1kw/closedform »}] [{« link »: « https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/navettes-ourcq.html »}, {« link »: « https://maisondesjonglages.fr/diffusions/croisiere-jonglee-lete-du-canal/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T17:00:00+02:00 – 2023-07-22T18:00:00+02:00

