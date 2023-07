Pont d’Evian Pont de Bioge Féternes, 16 septembre 2023, Féternes.

Pont d’Evian 16 et 17 septembre Pont de Bioge accès libre

Visite du Pont d’Évian en accès libre.

Informations : Jean-Luc LUZEGE – 06 88 82 50 20 – lesamisdebioge@gmail.com

Commandé par la Maison de Savoie (Victor Amédée II et Charles Emmanuel III), réalisé après appel d'offre, par un tailleur de pierre du Faucigny à Samoëns : Francois Joseph Duc, ce pont (situé sur le village de Bioge entre les communes de Féternes et La Vernaz, au carrefour des 3 Dranses) s'intégrait dans un projet de liaison marchande (lac -Vallées) et allait faire partie successivement de la route royale puis impériale des Alpes sous Napoléon III. Malgré moultes vicissitudes liées à la jalousie des artisans locaux (perdants de l'appel d'offre qui détruisaient la nuit ce qui avait été construit le jour), le pont fut achevé en 1736 avec une devise personnelle sur l'un de ses parapets. Ce pont de montagne, novateur dans son architecture fut reproduit plus tardivement dans les cantons de Vaud et du Valais.

Le Pont a été nettoyé, puis restauré en 2019.

©Association Les amis du Pont de Bioge