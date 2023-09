Semaine du climat : A la découverte d’une zone humide aux abords du saison pont d’Abense Alos-Sibas-Abense, 13 octobre 2023, Alos-Sibas-Abense.

Alos-Sibas-Abense,Pyrénées-Atlantiques

Balade sur le sentier botanique d’Abense-de-Haut, dans la plaine alluviale du Saison. Découverte de la zone humide sur le sentier botanique sur la rive gauche du Saison: ses caractéristiques, la faune, la flore, le rôle sur la biodiversité, la régulation des crues, la qualité de l’eau, les enjeux pour le climat… Organisé par le SIGOM en partenariat avec le CEN Nouvelle Aquitaine.

Sur inscription.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 16:00:00. .

pont d’Abense

Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Stroll along the botanical trail at Abense-de-Haut, on the alluvial plain of the Saison. Discover the wetland on the botanical trail on the left bank of the Saison: its characteristics, fauna, flora, role in biodiversity, flood regulation, water quality, climate issues… Organized by SIGOM in partnership with CEN Nouvelle Aquitaine.

Registration required

Paseo por el sendero botánico de Abense-de-Haut, en la llanura aluvial del Saison. Descubra el humedal en el sendero botánico de la orilla izquierda del Saison: sus características, fauna, flora, papel en la biodiversidad, regulación de las inundaciones, calidad del agua, cuestiones climáticas, etc. Organizado por SIGOM en colaboración con el CEN Nouvelle Aquitaine.

Inscripción obligatoria

Wanderung auf dem botanischen Pfad von Abense-de-Haut in der Schwemmebene des Flusses Saison. Entdecken Sie das Feuchtgebiet auf dem botanischen Pfad am linken Ufer des Saison: seine Merkmale, die Fauna, die Flora, die Rolle für die Biodiversität, die Regulierung von Hochwasser, die Wasserqualität, die Herausforderungen für das Klima… Organisiert vom SIGOM in Zusammenarbeit mit dem CEN Nouvelle Aquitaine.

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Pays Basque