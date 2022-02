Pont Culture Aix-Baalbeck – 7e édition : Liban à cœur et à cri Aix-en-Provence, 18 mars 2022, Aix-en-Provence.

Concert exceptionnel du pianiste jazzman Libanais Elie Maalouf avec son percussionniste iranien Naghib SHANBEHZADEH organisé par l’Association des Jumelages d’Aix, à l’Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud à Aix



A travers les notes de jazz et les sons caractéristiques de l’Orient, Elie Maalouf vous fera voyager dans son Liban natal tout en faisant découvrir au public l’art, la culture musicale libanaise et en illustrant ainsi les liens d’amitiés entre les deux villes jumelles Aix et Baalbeck.

Dans le cadre du jumelage entre Aix et Baalbeck, l’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence, vous convie à la 7e édition du Pont de Culture Aix-Baalbeck sur le thème » Liban à cœur et à cri »

jumelages.aix@wanadoo.fr +33 4 42 16 11 75 http://www.aix-jumelages.com/

