Pour savoir qui a été gentil, le Père Noël s’appuie sur un réseau d’indics qui vous surveillent. Repérez ces espions des fêtes afin de décrypter le mot de passe du père Noël pour qu’il ouvre sa hotte. Pour Noël, repérez les espions du Père Noël et ouvrez sa hotte à Pont-Croix. Du 18 au 31 décembre, pour la première fois, Les Archi Kurieux convient les Finistériens à fêter Noël avec eux ! Une nouvelle sortie inédite pour une découverte ludique de la ville, avec un peu plus de curiosité qu’à l’accoutumée… C’est bientôt la nuit de Noël ! Qui a été gentil ? Pour le savoir, le Père Noël s’appuie sur un réseau d’indics qui se cachent et vous surveillent dans toutes les rues et ruelles. Repérez ces espions des fêtes afin de décrypter le mot de passe qu’ils donnent au père Noël pour qu’il ouvre sa hotte. Explorez les vieux quartiers et les quais à Pont-Croix pendant 1h30 pour retrouver les espions du Père Noël sissimulés dans les murs dont les photos vous ont été confiées. Un conseil : ouvrez l’œil et levez la tête ! Cette activité est à partager en famille ou entre amis et s’effectue en autonomie dans la ville. Les enfants doivent donc être accompagnés d’un adulte. Parvis de ND de Roscudon Place de l’église, 29790 Pont-Croix 29790 Pont-Croix Finistère mardi 20 décembre – 16h00 à 18h00

jeudi 22 décembre – 16h00 à 18h00

vendredi 23 décembre – 16h00 à 18h00

mardi 27 décembre – 16h00 à 18h00

