Finistère . On aime les lectures à voix hautes. Dès le « Il était une fois », l’enfant en nous tend l’oreille. Et si c’était le lecteur lui-même qui, depuis son canapé ou le fond du jardin, s’emparait d’un livre aimé pour nous en re-donner le goût et nous offrir des morceaux choisis… ce serait chouette !

A l’écoute chaque fois d’un ouvrage, d’un ton particulier qu’on lui aura trouvé, de ses images, les lectures bousculées entendent révéler la magique histoire des textes avec leurs lecteurs.

Les rendez-vous sont ouverts à toute personne qu’un livre a touché et qui se verrait bien en lire des extraits à voix haute. Les premières lectures bousculées ont pour thème le jardin, la nature. Vous souhaitez y participer en tant que lecteur à voix haute ? Ecrivez-nous à mediatheque@pont-croix.fr ou appelez-nous au 02 98 70 45 53. Pont-Croix

