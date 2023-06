Course des Huit – Aviron Pont Chaban Delmas Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Course des Huit – Aviron Pont Chaban Delmas Bordeaux, 24 juin 2023, Bordeaux. Course des Huit – Aviron Samedi 24 juin, 11h00 Pont Chaban Delmas Gratuit. Sur la Garonne, le 24 juin à partir de 11h, les équipages vous donnent rendez-vous pour assister à la fameuse course des Huit !

La régate se déroulera le long de Bord’Eau Village, avec un départ du pont Chaban Delmas et une arrivée au Hangar 14. Pont Chaban Delmas Pont Chaban Delmas, 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T11:00:00+02:00 – 2023-06-24T14:00:00+02:00

