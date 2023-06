Traversez l’histoire en empruntant ce pont gallo-romain à travers une visite guidée Pont-aqueduc Ansignan, 16 septembre 2023, Ansignan.

Traversez l’histoire en empruntant ce pont gallo-romain à travers une visite guidée 16 et 17 septembre Pont-aqueduc Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’histoire et les particularités architecturales de ce pont classé au titre des Monuments historiques.

Construit sur les bases d’un pont gallo-romain, cet édifice enjambant l’Agly est connu dans le monde entier pour son exceptionnel état de conservation et sa curieuse architecture.

Une vidéo et un diaporama seront projetés dans l’édifice.

En suivant le sentier des oiseaux, vous découvrirez aussi les sites des « Las Ortes del Mouli » (Les Jardins du Moulin), de l’ancienne chapelle et des arches d’un ancien pont.

Pont-aqueduc Pont-aqueduc, 66220 Ansignan Ansignan 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie https://www.facebook.com/100011532332362/videos/1322630841464648/ Long de 170 mètres, constitué de 29 arches, ce pont-aqueduc traversant l’Agly a la particularité d’être à double niveau : la partie supérieure est un aqueduc, avec un conduit d’eau à 15 mètres de haut, et la partie inférieure est un tunnel pour habitants et animaux.

Le pont-aqueduc d’Ansignan fut construit au IXe siècle, sur les bases d’un pont romain du IIIe siècle, et remanié à de nombreuses reprises, notamment aux XIIIe et XIVe siècles, allongeant l’édifice jusqu’à ses dimensions contemporaines.

Le pont-aqueduc d’Ansignan a été classé au titre des Monuments historiques en 1974. À partir du parking du sentier des oiseaux vous pouvez rejoindre l’aqueduc, soit à pied le long du sentier des oiseaux, soit en voiture en empruntant les chemins communaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Association Ansigna’Muse