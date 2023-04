Boucles de la Charente-Maritime, 5 mai 2023, Pons.

Épreuve cycliste, manche de la Coupe de France des clubs N2 en trois étapes avec la participation d’une centaine de coureurs répartis au sein d’ équipes venues de toute la France.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-07 . .

Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Cycling event, round of the French Cup of N2 clubs in three stages with the participation of a hundred riders in teams from all over France

Prueba ciclista, prueba de la Copa de Francia de clubes de N2 en tres etapas con la participación de un centenar de corredores en equipos de toda Francia

Radrennen, eine Runde der Coupe de France des clubs N2 in drei Etappen mit der Teilnahme von etwa 100 Fahrern in Teams aus ganz Frankreich

Mise à jour le 2023-04-12 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge