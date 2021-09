Pongo + Awori X Twani I 24.09.2021 I EMB Sannois EMB Sannois, 24 septembre 2021, Sannois.

EMB Sannois, le vendredi 24 septembre à 20:30

PONGO BRUXOS, sorcier en portugais fait référence à la croyance à laquelle Pongo était confrontée en grandissant en Angola, qui prête aux personnes envieuses, de jeter des sorts à ceux qui réussissent. Pongo a grandi avec cette petite musique qui lui est restée dans la tête de ne pas trop réussir dans ce qu’elle entreprend, de peur d’être rattrapée par les mauvais sorts de ces sorciers, jaloux de ne pas connaître eux-mêmes le succès. Aujourd’hui, elle se libère de ces BRUXOS, et exhorte son auditoire de se défaire de toutes les contraintes, mêmes celles imposées par soi-même, qui entraînent le doute et entachent les réussites. AWORI X TWANI Chanteuse, rappeuse, compositrice aux influences diverses, Awori porte l’essence du panafricanisme musical qu’elle diffuse en anglais, luganda ou swahili avec une voix de velours sur des rythmiques hip hop, soul et R’n’B. Chanteuse aux paroles engagées, elle cherche à infuser aux esprits un message d’espoir. En mars 2021 elle sort avec le beatmaker Twani l’album Ranavalona sur le label Galant Records. Située entre la finesse d’Erykah Badu, et le flow de Sampa The Great ou de Sudan Archives, la chanteuse/rappeuse ougandaise insuffle sa voix néo-soul suave et envoûtante sur les prod’ explosives de Twani. Un univers hip-hop électronique aérien ovationné par la presse qui saura vous envoûter. INFOS COVID-19 //PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE// Dans le contexte actuel et dans l’attente de nouvelles mesures gouvernementales, les concerts peuvent être amenés à être adaptés, reportés ou annulés. Nous vous remercions pour votre compréhension. BILLETTERIE ► [[https://emb-sannois.org/billetterie/](https://emb-sannois.org/billetterie/)](https://emb-sannois.org/billetterie/) COMMENT VENIR ► Accès gare de Sannois // (Saint-Lazare <—> Sannois en 20 mn accessible avec la carte Navigo). ► Autoroute A15 sortie Sannois // (vers la D 170). ► Parking souterrain gratuit et surveillé, accès gare. INFOS ► 2 rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois . 01 39 80 01 39 [[.com@emb-sannois.org](mailto:.com@emb-sannois.org)](mailto:.com@emb-sannois.org) . [www.emb-sannois.org](http://www.emb-sannois.org) ► Horaires indiqués = ouverture des portes. Début des concerts 30 mn après l’ouverture des portes ► Accès facilité pour les personnes à mobilité réduites. Appelez-nous au 01 39 80 01 39. ► Si vous souhaitez venir avec un appareil photo, merci de nous contacter par avance à l’adresse mail [[communication@emb-sannois.org](mailto:communication@emb-sannois.org)](mailto:communication@emb-sannois.org) ou au 01.39.80.01.39. ► Accès interdit aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’une personne majeure.

Payant Tarif prévente 18 EUR Tarif réduit 16 EUR Tarif Cart’EMB Jeunes 14 EUR

La reine du kuduro PONGO se libère de ses démons avec son nouveau projet “BRUXOS”. Elle sera accompagnée par la rappeuse ougandaise AWORI et Twani, pour une soirée aux sonorités africaine

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T23:55:00