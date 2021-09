PONGO ▸ AMI YEREWOLO au Festi’Val de Marne Salle des Fêtes de la Mairie, 22 octobre 2021, Gentilly.

Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 20h à 22h30

payant

✨ Vibrons de concert avec Pongo et Ami Yerewolo au Festi’Val de Marne ✨

⚡ ⚡

❯❯

« Bruxos », qui signifie sorcier en portugais, fait référence à la croyance à laquelle Pongo était confrontée en grandissant en Angola qui prête aux personnes envieuses de jeter des sorts à ceux qui réussissent. Pongo a grandi avec cette petite musique (qui lui est restée dans la tête) de ne pas trop réussir dans ce qu’elle entreprend, de peur d’être rattrapée par les mauvais sorts de ces sorciers, jaloux de ne pas connaitre eux-mêmes le succès. Aujourd’hui, elle se libère de ces bruxos, et exhorte son auditoire de se défaire de toutes les contraintes, mêmes celles imposées par soi-même, qui entrainent le doute et entachent les réussites. Bruxos, ce nouvel hymne à la résilience à la sauce Pongo, fait écho à tout un chacun et ne laissera personne indifférent.

❯❯ (1re partie)

À la fin de ses études en 2013, Ami Yerewolo tranche : elle consacrera sa vie à la musique et l’annonce à ses parents avec Dakan, le destin en bambara, un premier single aux airs de manifeste qui témoigne déjà de la force de caractère et de la détermination de celle qui deviendrait la première rappeuse malienne. Textes féministes, flow technique, énergie magnétique… Avec AY, la rappeuse malienne explore une nouvelle carte musicale faite de rap, bien sûr, mais aussi profondément ancrée dans l’inépuisable source des musiques africaines, hors des cadres et des carcans hip-hop établis.

Événements -> Festival / Cycle

Salle des Fêtes de la Mairie 14 place Henri Barbusse Gentilly 94250

▸ Métro ligne 7 station Porte d’Italie + Bus 184 arrêt Mairie de Gentilly ▸ RER B gare de Gentilly + Bus 125 arrêt Mairie de Gentilly



Contact :Festi’Val de Marne 0145150707 https://www.festivaldemarne.org https://www.facebook.com/festivaldemarne 0145150707

Événements -> Festival / Cycle Musique

Date complète :

2021-10-22T20:00:00+02:00_2021-10-22T22:30:00+02:00

Festi’Val de Marne