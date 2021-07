Poneyclub au château Château de Brannay, 1 août 2021-1 août 2021, Brannay.

Poneyclub au château

du dimanche 1 août au dimanche 15 août à Château de Brannay

### Découverte du poney Les enfants bénéficieront de 3 cours d’équitation dans la semaine (1h30 de pratique) dispensés par un moniteur diplômé. Les enfants découvriront ou bien se perfectionneront en équitation : par groupes de niveau, les enfants bénéficient ainsi de séances ludiques et techniques (voltige, jeux avec les poneys..). Tous les jours, les enfants nourrissent, brossent leurs montures et se perfectionneront en équitation. ### Activités de nature Au sein du château, des activités de découverte de la nature : * la mini-ferme avec les lapins, les poules, les oies, et les 2 ânes * le potager * la forêt Ce sera l’occasion d’apprendre comment poussent les légumes et comment vivent les animaux. En forêt, on fera des jeux pour apprendre le nom des arbres et comment respecter la nature. Egalement au programme : visite d’une journée d’une ferme pédagogique (découverte des animaux, mais aussi du travail dans les champs et des machines agricoles). Et rencontre avec l’apiculteur. ### Activités de renforcement scolaire Dans une approche ludique, par petits groupe de 6 à 10 enfants, des activités de renforcement scolaire seront organisées chaque jour autour de l’expression orale, de l’expression écrite, du développement des compétences motrices, de la création artistique (plastique et musicale). ### Le lieu du séjour A 100km de Paris, en Bourgogne, le petit village de Brannay dans l’Yonne ### Le centre de vacances Conçu pour l’accueil de groupes d’enfants, le château de Brannay acceuille les enfants dans un cadre champêtre : * une grande forêt privée * la prairie * le potager et la mini-ferme * un théatre de verdure * une piscine et une pataugeoire Le château dispose de chambres de 2 à 8 lits, avec un étage spécialement aménagé et agréé pour les enfants de moins de 6 ans. Une grande salle à manger, 3 salle de classes et une grande salle polyvalente. ### Les conditions d’accueil , les consignes sanitaires Nous respectons les conditions du protocole sanitaire, l’équipe technique a été renforcée pour assurer le nettoyage des locaux, un assistant sanitaire détaché de l’équipe d’animation sera référent Covid. Nos transporteurs se sont engagés à respecter les les consignes établies par l’Etat et retranscrites par la FNTV Un document de consignes adapté au séjour sera fourni à tous les membres de l’équipe pédagogique ### L’encadrement Une directeur de séjour diplômé et expérimenté Une animatrice équitation, diplômé BPJEPS Un animateur spécialisé Nature Un surveillant de baignade Animateurs diplômés du BAFA Assistant sanitaire, référent covid ### Le public accueilli Nous acceuillons le public inscrit par nos collectivités partenaires (villes du 92, 93, 94, 91, 77, 78) dans un principe de mixité sociale (les groupes issus de différentes collectivités sont acceuillis ensemble) et mélange filles/garçons ### L’information aux familles L’information aux familles sera renforcée durant le séjour avec mise en place d’un outil informatique de communication (blog, groupe Facebook privé) et via la collectivité partenaire Selon les possibilités, une réunion en visio-conférence ou un document d’information détaillée sera fournie en amont du séjour

905

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Château de Brannay 9 rue de l’ancienne gare, 89150 brannay Brannay Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T08:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:58:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:58:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:58:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:58:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:58:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:58:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:58:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:58:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:58:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:58:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:58:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:58:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T23:58:00;2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T17:58:00