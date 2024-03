Poney Nature Ferme Equestre de Bois Guilbert Bois-Guilbert, dimanche 21 avril 2024.

Poney Nature dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 avril Ferme Equestre de Bois Guilbert Prix : Tendresse 749 € / Passion -11ans 784 € / Passion +12ans 847 € (-10% pour le deuxième enfant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T15:00:00+02:00 – 2024-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Poney Nature

Nous sommes le plus ancien centre de vacances dédié 100% aux poneys. Pourtant, le poney n’est pas un but en soi, c’est un compagnon avec qui on noue une relation particulière. Il nous aide à grandir, à s’ouvrir aux autres et à la nature qui nous entoure.

Deux variantes suivant l’âge

Poney Tendresse :

Pour les enfants de 6 à 8 ans, c’est le moment câlin où l’on découvre, émerveillé, le monde du poney.

Poney Passion :

Pour les enfants de 9 à 13 ans, c’est l’éveil à l’harmonie de la nature, par les jeux et les balades.

Descriptif

L’hébergement :

Les enfants sont installés dans des maisons aménagées dans l’ancien corps de ferme où trône un merveilleux pigeonnier de 1672.

Ils vivent par équipe de 15 à 20 enfants de même âge avec 3 animateurs diplômés. Les chambres sont de 4 à 8 lits avec lavabo. Les douches et WC sont répartis à proximité des différentes chambres. Une salle à manger avec cuisinette, permet à chacune des équipes de prendre les repas indépendamment et d’avoir sa propre salle d’activité.

Les enfants se prennent en charge pour la vie quotidienne (ranger sa chambre, mettre la table et desservir) et les activités (veillée, soins aux poneys et des animaux de la ferme…)

Le poney :

Chacun reçoit « son » poney pour tout le séjour. En fonction de son âge ou de sa taille, nous lui attribuons un shetland (de 6 à 10 ans), un dartmoor (de 10 à 11 ans) ou un islandais (de 12 à 15 ans).

Les enfants montent à cru entre 3 et 4 heures par jour suivant leur âge.. L’initiation à l’hippologie, à l’attelage, à la voltige complète leur éducation équestre. Ils participent également aux activités de l’élevage, parfois au débourrage des poulains.

Une fois par jour, et principalement en début de stage, l’enfant apprend au manège la technique nécessaire. Les leçons n’y sont pas vraiment conventionnelles et les enfants progressent grâce à une pédagogie par le jeu.

Dès le premier jour, les enfants partent à la découverte de la forêt magique de Bois-Guilbert. Chaque groupe d’une dizaine d’enfants est accompagné par deux animateurs. Durant le séjour, les grands jeux à poney correspondent à des temps forts du stage. Bien vite les moins rassurés oublient leur appréhension et profitent pleinement de la nature aux côtés de leur poney.

Le temps libre et activités marquantes

Un temps merveilleusement libre pour s’occuper de son poney et découvrir la vie de la ferme : la naissance d’un poulain, la rentrée du troupeau, la moisson, ou les œufs que l’on déniche dans les râteliers. Des tables de ping-pong et baby-foot sont à disposition.

Les grandes activités réunissant l’ensemble des enfants (grande veillée, barbecue, boum, grand jeux, mise à l’herbe…)

Les activités par maison sont organisées en fonction des envies des enfants qu’ils formulent en début de séjour, les activités en forêt sont privilégiées.

Les veillées :

Diverses activités sont organisées chaque soir dans les différentes maisons : petites veillées, soirées « contes », jeux de société ou d’intérieur.

Une fois par semaine, une grande veillée se déroule dans le fameux pigeonnier qui date de 1672 ainsi que la boum, très attendue des enfants. Les enfants présentent des sketches, chantent et participent à des jeux.

Ferme Equestre de Bois Guilbert 1001 route d’Héronchelles 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://poney-boisguilbert.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0235344251 »}, {« type »: « email », « value »: « marie.boisguilbert@orange.fr »}]

Poney nature