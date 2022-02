Poney goûter Saint-Victor-de-Buthon Saint-Victor-de-Buthon Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Saint-Victor-de-Buthon

Poney goûter Saint-Victor-de-Buthon, 14 février 2022, Saint-Victor-de-Buthon. Poney goûter Saint-Victor-de-Buthon

2022-02-14 – 2022-02-14

Saint-Victor-de-Buthon Eure-et-Loir Saint-Victor-de-Buthon 35 EUR 35 Des séances dédiées aux enfants de 2 à 10 ans, pour découvrir l’univers du poney, en prendre soin et maintenir une relation régulière avec l’animal. Gymnastique à dos de poney, parcours de motricité, balade dans les bois et goûter partagé : les ingrédients sont réunis pour que vos enfants soient comblés !

N’hésitez pas à réserver à l’avance en vous inscrivant sur le site internet. Des séances dédiées aux enfants de 2 à 10 ans, pour découvrir l’univers du poney, en prendre soin et maintenir une relation régulière avec l’animal. Gymnastique à dos de poney, parcours de motricité, balade dans les bois… lesecuriesdestvictor@gmail.com +33 6 01 81 58 91 https://lesecuriesdesaintvictor.jimdo.com/ Des séances dédiées aux enfants de 2 à 10 ans, pour découvrir l’univers du poney, en prendre soin et maintenir une relation régulière avec l’animal. Gymnastique à dos de poney, parcours de motricité, balade dans les bois et goûter partagé : les ingrédients sont réunis pour que vos enfants soient comblés !

N’hésitez pas à réserver à l’avance en vous inscrivant sur le site internet. Image par Uki_71 de Pixabay

Saint-Victor-de-Buthon

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Saint-Victor-de-Buthon Autres Lieu Saint-Victor-de-Buthon Adresse Ville Saint-Victor-de-Buthon lieuville Saint-Victor-de-Buthon Departement Eure-et-Loir

Poney goûter Saint-Victor-de-Buthon 2022-02-14 was last modified: by Poney goûter Saint-Victor-de-Buthon Saint-Victor-de-Buthon 14 février 2022 Eure-et-Loir Saint-Victor-de-Buthon

Saint-Victor-de-Buthon Eure-et-Loir