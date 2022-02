Poney des Pékélés avec Al Tempo Saint-Pierre-de-Colombier Saint-Pierre-de-Colombier Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Pierre-de-Colombier

Poney des Pékélés avec Al Tempo Saint-Pierre-de-Colombier, 16 février 2022, Saint-Pierre-de-Colombier. Poney des Pékélés avec Al Tempo Saint-Pierre-de-Colombier

2022-02-16 10:00:00 – 2022-02-16 11:30:00

Saint-Pierre-de-Colombier Ardêche Saint-Pierre-de-Colombier Atelier parents/enfants. Séances d’approche et de sensibilisation pour tout petits. L’objectif est de privilégier la relation avec le poney, dans le plaisir et la découverte. A partir de 3 ans. Limité à 3 enfants maxi. Sur réservation. altempo07@gmail.com +33 6 61 42 71 78 http://altempo-equitation.blogspot.fr/ Saint-Pierre-de-Colombier

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Pierre-de-Colombier Autres Lieu Saint-Pierre-de-Colombier Adresse Ville Saint-Pierre-de-Colombier lieuville Saint-Pierre-de-Colombier Departement Ardêche

Saint-Pierre-de-Colombier Saint-Pierre-de-Colombier Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-colombier/

Poney des Pékélés avec Al Tempo Saint-Pierre-de-Colombier 2022-02-16 was last modified: by Poney des Pékélés avec Al Tempo Saint-Pierre-de-Colombier Saint-Pierre-de-Colombier 16 février 2022 Ardèche Saint-Pierre-de-Colombier

Saint-Pierre-de-Colombier Ardêche