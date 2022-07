Poney découverte !

2022-07-27 14:00:00 – 2022-07-27 16:00:00 Après midi ouverte aux enfants de 4 à 10 ans ! Un moment pour découvrir le monde autour des poneys :

comment l’aborder, en prendre soin et faire des exercices avec lui comme la voltige. Tarif : 15€

