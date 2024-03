Poney de Pâques Dammarie-en-Puisaye, dimanche 31 mars 2024.

Poney de Pâques Dammarie-en-Puisaye Loiret

Une chasse aux oeufs est organisée à Dammarie-en-Puisaye avec l’Attrape-rêves les 31 mars et 1²er avril. Les matinées sont consacrées aux petits (1/2h) et l’après-midi aux plus grands 1h. Sur réservation au 06 80 99 79 47.

Bientôt Pâques ? Poneys et chevaux, vous attendent avec impatience pour des moments de complicité à passer ensemble!!!

Enfants, adolescents, pendant 1/2 h ou 1 h, on vous attend pour une chasse aux oeufs originale, à poney / cheval! Accessible dès 2 ans, même pour débutants. Et nouveau cette année possibilité de faire la chasse aux oeufs à pieds!!!

Pensez à réserver au 06 80 99 79 47. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-04-01

7 Lieu-dit La Maltournée

Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire attrape-reve-cheval@outlook.com

L’événement Poney de Pâques Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2024-03-15 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX