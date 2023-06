FÊTE DU PONEY Poney club Île St Germain Issy-les-Moulineaux, 11 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

FÊTE DU PONEY Dimanche 11 juin, 14h30 Poney club Île St Germain

Votre Poney-club de l’Île St Germain ouvre ses portes et vous convie à la fête du Poney, un évènement national initié par la Fédération Française de d’Équitation.

Au programme des ateliers découvertes et éducatifs pour découvrir les bienfaits de l’équitation à poney.

Dans une ambiance conviviale et festive, la Fête du Poney est une belle occasion de sortir en famille.

Ballades à poney : 7.50€ (18 mois à 8 ans)

http://www.equivil.fr/?cs=4.14cb42dc500eb0a9a1be43b5198a09fc741a

Poney club Île St Germain Ile st germain 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T14:30:00+02:00 – 2023-06-11T17:30:00+02:00

