Randonnée équestre & pédestre Poney club Equiage Monflanquin, 10 septembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Randonnées balisées ouvertes aux cavaliers et marcheurs, organisées par le Groupement de Randonneurs Équestre du Lot et Garonne et les Marcheurs des Bastides..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 14:00:00. EUR.

Poney club Equiage Rés Mondésir

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Marked out hikes open to riders and walkers, organized by the Groupement de Randonneurs Equestre du Lot et Garonne and the Marcheurs des Bastides.

Senderos balizados abiertos a jinetes y caminantes, organizados por el Groupement de Randonneurs Équestre du Lot et Garonne y los Marcheurs des Bastides.

Markierte Wanderungen für Reiter und Wanderer, organisiert von der « Groupement de Randonneurs Équestre du Lot et Garonne » und den « Marcheurs des Bastides » (Wanderer der Bastiden).

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Coeur de Bastides