du lundi 16 août au vendredi 20 août à Poney Club des Terrasses

En Bourgogne, au coeur de la nature, dans un cadre exceptionnel à 1H30 de Paris dans le village du **Mont Saint Sulpice**. Le centre des Terrasses est une ancienne maison de maître du XVIIIème entouré d’un parc et de ses dépendances dans un joli bourg de l’Auxerrois. Première fois loin des parents ? Première fois à **poney** ? Viens participer à cette aventure avec nous aux Terrasses ! Tu découvriras l’équitation tout en douceur et l’univers de **la ferme et ses petits animaux.**

458€ par enfant

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Poney Club des Terrasses rue du Chateau 89250 Mont Saint Sulpice Mont-Saint-Sulpice Yonne

2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T08:00:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T08:00:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T08:00:00 2021-08-20T19:00:00

