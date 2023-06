Séjour 6-9 ans du 10 au 14 juillet 2023 Poney club de Villers en Argonne Villers-en-Argonne, 10 juillet 2023, Villers-en-Argonne.

DE S OBJ ECT I F S EDUCAT I F S E T P EDAGOGIQUE S PAR TAGE S

Favoriser le départ en vacances pour les enfants

➢ Comme moment important qui permet de s’évader du quotidien, de

se ressourcer et de rompre l’isolement.

➢ Comme marqueur social fort, pour des populations précarisées,

vecteur d’autonomie, de prise de confiance en soi et d’assurance.

➢ Comme une véritable étape, dans le parcours d’apprentissage à la vie

sociale des enfants.

Oeuvrer collectivement autour d’un projet commun pour mutualiser, capitaliser et échanger des pratiques

Une mise en synergie pour révéler l’intelligence collective, développer le pouvoir d’agir de chacun.e et permettre une montée en compétence individuelle et collective.

Faciliter la mixité entre les acteurs.trices

Notre mixité se vit, tout au long du projet, par tous et pour tous :

➢ Les enfants participants,

➢ Leurs familles,

➢ Les salarié.e.s et bénévoles impliqués dans la préparation et/ou l’encadrement pédagogique

Favoriser la montée en compétences des animateurs vacataires confirmés

Pour cela, nous leur donnons la possibilité :

➢ De vivre une expérience de séjour avec nuitée

➢ De participer au montage collectif d’un projet collaboratif

➢ De se former (par exemple, en 2023, les directeurs.trices de séjours seront formés au « savoir rouler en ACM » pour permettre un encadrement qualitatif et sécurisé lors des déplacements à vélo).

D E S P R I N C I P E S G E N E R A U X

Les principes d’actions et les activités seront choisis par les équipes pédagogiques, lors des réunions de co-construction. A noter qu’une place sera laissée au libre choix de l’enfant.

Les activités seront à dominantes sportives et nature

➢ Découverte de la nature et sensibilisation au développement durable

➢ Sensibiliser les enfants à la pratique du sport-santé

➢ Découverte de l’environnement naturel

Un conseil d’enfants sera mis en place dans chaque groupe, permettant de :

➢ Se confronter à l’avis des autres

➢ Apprendre à défendre une position

➢ Prendre en compte la position d’autrui

➢ De prôner la tolérance et le vivre-ensemble

Le transport sera effectué en car avec plusieurs circuits de ramassage par groupe. Sur place les enfants se déplaceront à pied et/ou à vélo pour les plus

grands.

U N E N C A D R E M E N T P E D A G O G I Q U E

D E F I N I

Le.a directeur.trice veillera à :

➢ Répondre aux objectifs pédagogiques définis ;

➢ Rédiger le projet pédagogique des séjours en concertation avec les animateurs ;

➢ Organiser une réunion de préparation avec l’ensemble des

animateurs concernés ;

➢ Préparer et coordonner les temps d’animation collectifs ;

➢ Respecter et faire respecter le cadre règlementaire.

Les animateurs.trices veilleront à :

➢ Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en

particulier les sensibiliser ;

➢ Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations ;

➢ Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique ;

➢ Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;

➢ Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets ;

➢ Participer à l’élaboration et la mise en oeuvre du projet

pédagogique ;

➢ Participer aux temps d’animation collectifs ;

➢ Respecter et faire respecter le cadre règlementaire.

Poney club de Villers en Argonne villers en argonne Villers-en-Argonne 51800 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00