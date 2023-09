VACANCES 100% EQUITATION Poney-club de Laizé Laizé, 23 octobre 2023, Laizé.

Nos séjours ont lieu sur TOUTES les semaines des vacances scolaires proposées.

Les stagiaires font de l’équitation matin et après-midi et ont le même moniteur toute la semaine.

Différentes activités sont abordées : initiation, manège, promenades, perfectionnement, jeux, voltige, saut d’obstacles.

Les stagiaires découvrent le respect de la nature, des poneys et chevaux. Ils apprennent à les soigner, les panser et les nourrir.

Pour tous niveaux, cavaliers ou non.

Poney-club de Laizé 545 chemin de Givry 71870 LAIZE Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

2023-10-23T09:30:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

2023-10-28T09:30:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

Poney club de Laizé