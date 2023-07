PONEY CLUB DE LA SOURCE: MES PREMIERS GALOPS – VILLE D AUXERRE Poney club de La Source Épineau-les-Voves, 24 juillet 2023, Épineau-les-Voves.

PONEY CLUB DE LA SOURCE: MES PREMIERS GALOPS – VILLE D AUXERRE 24 – 28 juillet Poney club de La Source 423€ par enfant

En Bourgogne, au coeur de la nature, dans un cadre exceptionnel, à 1h30 de Paris dans le village d’Epineau les Voves. Pour les petits comme pour les grands, le poney-club de la Source, c’est l’endroit rêvé pour apprendre l’équitation tout en douceur :)

Avec l’équitation tous les jours, ton poney attitré et des moniteurs adorables,

c’est la recette d’un bon séjour !

Le poney-club se compose d’une ancienne maison de maître et ses dépendances !

Piscine chauffée et couverte dans le parc :)

Poney club de La Source 6 rue des écoles 89400 epineau les voves Épineau-les-Voves 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

