Sur inscription. Tarif à partir de 530,00 €

Viens découvrir l’équitation dans un cadre naturel hors du commun ! Poney Club de la Source 6, rue des écoles, 89400 EPINEAU LES VOVES EPINEAU LES VOVES Bourgogne-Franche-Comté Distance Centre-Paris : 156 km Distance Centre- Auxerre : 20 km Distance Centre- La Roche Migennes:5 km Accès Train : La Roche Migennes Depuis Paris prendre la A6 Direction Lyon. Sortie 18 puis D606 direction Epineau les Voves [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

En Bourgogne, au cœur de la nature, dans un cadre exceptionnel, à 1h30 de Paris dans le village champêtre d’Epineau les Voves. Pour les petits comme pour les grands, le poney-club de la Source, c’est l’endroit rêvé pour apprendre l’équitation tout en douceur :) Ce centre implanté au cœur d’un grand parc ombragé offre de remarquables conditions d’accueil grâce à ses installations : – Hébergement en chambres de 3 à 9 lits. Des chambres adultes sont réparties tout au long des chambres enfants – Salle bain a proximité des chambres Salle à manger avec cuisine réalisée sur place par notre équipe de cuisine professionnelle. – Salle de cinéma, salle de jeux en bois, ateliers boulangerie, menuiserie et cirque sont à disposition des enfants – Une piscine couverte – Un centre équestre manèges, carrières et écurie. Viens découvrir l’équitation dans un cadre naturel authentique au cœur de l’enceinte d’une demeure de maîtres avec un centre équestre, une piscine, une mini ferme… (et encore nous ne dévoilons pas tout ce qu’il y a!) Equitation 2h30 d’activité par jour et découverte du Sulky (attelage)

Soins aux animaux de la ferme

Grands jeux dans les prés et bois, fabrication de cabanes, ateliers cirque et sportifs

Et bien sûr, détente, veillées, petits et grands jeux, etc. Ce séjour offre un cadre idéal pour répondre aux objectifs éducatifs identifiés par l’Education Nationale : Maîtrise de la langue française (enrichissement du vocabulaire spécifique à l’équitation)

Méthodes et outils pour apprendre (utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre compte de ses journées et communiquer avec les familles)

Compétences sociales et civiques (Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. Développement corporel et habilités motrices (Activités sportives). Sensibilisation à la sécurité (via la pratique de l’équitation notamment), confiance en soi. Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes)

Culture et scientifique (Savoir observer, comparer, questionner par la réalisation d’activité autour de la ferme par exemple. Découverte du monde animal et approche de la découverte de ce milieu.)

Représentation du monde et de l’activité humaine (Introduction au concept de protection de l’environnement, de durabilité)

