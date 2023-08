Après-midi découverte au Poney Club de Carmantran Poney club de Carmantran Gauré Catégories d’Évènement: Gauré

Haute-Garonne Après-midi découverte au Poney Club de Carmantran Poney club de Carmantran Gauré, 3 septembre 2023, Gauré. Après-midi découverte au Poney Club de Carmantran Dimanche 3 septembre, 13h30 Poney club de Carmantran Au programme, animations, découverte du club et des activtés réalisées tout au long de l’année.

Nous serons également présents le samedi 2/09 après midi au forum des associations de Castelnau d’Estrétefonds.

Renseignements au 05.61.74.15.10 ou par mail : poneyclubdecarmantran@orange.fr. Poney club de Carmantran 2195 chemin de Flotis Gauré 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.74.15.10 »}] [{« link »: « mailto:poneyclubdecarmantran@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

