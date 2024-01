Eurl Pigeonnier de Bois-Guilbert Poney-Club de Bois-Guilbert Bois-Guilbert, jeudi 1 janvier 2032.

Depuis 58 ans, Bois Guilbert préserve ce rapport affectif entre l’enfant et son poney mais il n’y a pas d’âge pour rester enfant, les parents peuvent aussi vivre leur rêve en compagnie de montures adaptées pour randonner dans notre petit coin de Normandie.

Le poney est le seul animal qui permette à l’enfant la réalisation concrète de ses rêves. Sa présence transforme les jeux en réalité. Il est le compagnon privilégié pour une découverte de la nature. Les liens qui se développent entre l’enfant et le poney sont rapidement très forts: le premier se sent responsable et dispense soins, nourriture et tendresse au second qui le lui rend bien.

PROJET EDUCATIF:

« On parle de plus en plus aujourd’hui de la protection de la nature, de l’environnement, de la nécessité de lutter contre les pollutions de toutes sortes. Du fait des « nuisances » de la société industrielle, la nature semble retrouver un second souffle, malgré les menaces qui pèsent de plus en plus sur elle.

La Ferme Equestre de Bois-Guilbert se propose donc d’accomplir cette tâche en accueillant vos enfants aux séjours équestres, dans le cadre exceptionnel d’un domaine agricole et forestier de 250 hectares, spécialement aménagé sous le contrôle du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

L’enfant va y apprendre à aborder, nourrir, seller et brider son poney. Les moniteurs vont lui inculquer les premières notions d’équitation mises à sa portée en lui donnant peu à peu confiance en lui. En même temps que l’aisance du vrai cavalier, il découvrira l’esprit de camaraderie et d’initiative, il développera sa volonté et sa bonne humeur.

Initiation à la nature, initiation à l’équitation, initiation à la vie le poney-club de Bois-Guilbert s’attache à remplir ces objectifs avec succès. »

