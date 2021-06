Smarves Poney Club des Bois de saint Pierre Smarves, Vienne PONEY CLUB BOIS SAINT PIERRE : Découverte du poney et de son lieu de vie Poney Club des Bois de saint Pierre Smarves Catégories d’évènement: Smarves

Vienne

Poney Club des Bois de saint Pierre, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Smarves.

du jeudi 8 juillet au dimanche 29 août

Venez découvrir le lieu de vie du poney, sa classification, son alimentation et son entretien. Interagir en lui mettant un licol puis le tenir en longe, prendre soin de lui (pansage, douche s’il fait chaud, graissage des pieds, paillage du box). Terminer par des gros câlins de remerciement, la remise au box ou au pré et le nourrissage.

animation sur réservation (nombre de place limitée),

Poney Club des Bois de saint Pierre Smarves (86240) Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T10:30:00 2021-07-08T11:30:00;2021-07-10T10:30:00 2021-07-10T11:30:00;2021-07-11T10:30:00 2021-07-11T11:30:00;2021-07-15T10:30:00 2021-07-15T11:30:00;2021-07-17T10:30:00 2021-07-17T11:30:00;2021-07-18T10:30:00 2021-07-18T11:30:00;2021-07-22T10:30:00 2021-07-22T11:30:00;2021-07-24T10:30:00 2021-07-24T11:30:00;2021-07-25T10:30:00 2021-07-25T11:30:00;2021-07-29T10:30:00 2021-07-29T11:30:00;2021-07-31T10:30:00 2021-07-31T11:30:00;2021-08-01T10:30:00 2021-08-01T11:30:00;2021-08-05T10:30:00 2021-08-05T11:30:00;2021-08-07T10:30:00 2021-08-07T11:30:00;2021-08-08T10:30:00 2021-08-08T11:30:00;2021-08-12T10:30:00 2021-08-12T11:30:00;2021-08-14T10:30:00 2021-08-14T11:30:00;2021-08-15T10:30:00 2021-08-15T11:30:00;2021-08-19T10:30:00 2021-08-19T11:30:00;2021-08-21T10:30:00 2021-08-21T11:30:00;2021-08-22T10:30:00 2021-08-22T11:30:00;2021-08-26T10:30:00 2021-08-26T11:30:00;2021-08-28T10:30:00 2021-08-28T11:30:00;2021-08-29T10:30:00 2021-08-29T11:30:00

