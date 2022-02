Poney Club #15 Paul B Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

Poney Club #15 Paul B, 26 mars 2022, Massy. Poney Club #15

Paul B, le samedi 26 mars à 20:00

Organisées dans le cadre du dispositif d’accompagnement de la scène locale, les soirées labellisées « Poney Club » sont l’occasion de venir découvrir, en entrée libre, les groupes qui travaillent dans les studios de Paul B. Comme toujours, on vous promet une soirée éclectique et remplie de belles trouvailles musicales, en compagnie de cette scène émergente pleine de vitalité et qui travaille juste à côté de chez vous ! Infos & programmation à venir !

Entrée libre

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T23:00:00

