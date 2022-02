POND – Rock School Barbey Rock School Barbey, 5 juin 2022, Bordeaux.

Rock School Barbey, le dimanche 5 juin à 18:00

Les années passent et le groupe australien passionne toujours autant. Après treize ans d’existence, **Pond** affiche une insolente régularité dans l’effort, régalant d’un **rock à la palette bigarrée** venu tout droit de **Perth** : du psychédélisme, des vrais tubes et l’ombre de leurs complices **Tame Impala** pour rafraîchir le tout. Ceux qui ont eu la chance de voir le groupe le savent : l’énergie déployée par les cinq Australiens est incroyable et, surtout, contagieuse, à l’image de leur **pop stellaire fiévreuse et expérimentale** qui a petit à petit délaissé les guitares psychédéliques pour des synthés rétro, de l’électronique festive et des grooves féroces, implacables. Avec **Pond**, les corps bougent et les échines vibrent.

22€ (Prévente) / 25€ (Sur place)

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



2022-06-05T18:00:00 2022-06-05T22:00:00