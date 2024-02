POND LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris, samedi 5 octobre 2024.

POND, l’un des groupes les plus polyvalents, curieux et accomplis du rock psyché avant-gardiste, a annoncé une tournée sur plusieurs continents en 2024, et promet une année riche en nouveautés musicales.Composé de Nicholas Allbrook, Jay Watson, Joseph Ryan, James Ireland et Jamie Terry, Pond est originaire de Fremantle, en Australie occidentale, où il s’est formé en 2010. Cependant, ce n’est qu’avec la sortie de leur album Beard, Wives, Denim en 2013 que POND est passé d’un groupe d’amis musiciens à un groupe d’envergure internationale. Aujourd’hui, POND peut se targuer d’une discographie impressionnante, comprenant 9 albums acclamés par la critique, et le groupe n’a pas l’intention de s’arrêter maintenant !Depuis ses débuts, les prouesses de POND sur scène sont également bien connues. Pond a partagé la scène avec des artistes tels que Flaming Lips, Queens of the Stone Age, Tame Impala et bien d’autres. Le groupe a également participé à de grands festivals dans le monde entier, comme Glastonbury, Coachella, Splendour in the Grass et Great Escape.

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-10-05 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris 75