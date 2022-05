Ponctuations musicales Musée des Amériques-Auch, 14 mai 2022 18:00, Auch.

Nuit des musées Ponctuations musicales Musée des Amériques-Auch Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Des ponctuations musicales auront lieu toute la soirée pour vous faire découvrir les collections en musique !

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

_A partir de 18h et tout au long de la soirée, les visiteurs pourront profiter de ponctuations musicales faites par l’artiste Jerôme Boisvert tout en faisant les visites._

Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly.

Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne.

Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

https://ameriques-auch.fr

Parking at nearby Lissagaray quay (300m) Free entry Saturday 14 May, 18:00

The Museum of the Americas — Auch presents the second pre-Columbian art collection in France after the Musée du Quai Branly. Its other remarkable collections will take you through antiquity, fine arts, sculpture and the arts of Gascony. psychic impairment;hearing impairment;visual impairment

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

A partir de las 18:00 y durante toda la noche, los visitantes podrán disfrutar de las puntuaciones musicales hechas por el artista Jerôme Boisvert mientras hacen las visitas.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch 32000 Auch Occitanie