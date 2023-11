Invitation au voyage… de Séville à La Havane La Wantzenau Le Fil d’Eau Poncins, 19 novembre 2023T 17:00, Poncins.

Récital de piano de musique classique espagnole et cubaine Dimanche 19 novembre, 17h00 1

Ce concert offre une véritable évasion musicale direction plein Sud !

En première partie, la musique classique espagnole avec les compositeurs Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquin Turina, Isaac Albéniz.

Pleine de soleil et aux accents ibériques, les sonorités colorées seront à l’honneur.

La seconde partie sera quant à elle consacrée à la musique classique cubaine avec Igniacio Cervantes et Ernesto Lecuona.

Leurs œuvres, très célèbres en Amérique du Sud et en Amérique Centrale, restent peu jouées en France et en Europe.

Ici, l’importance est surtout donnée à la dynamique et à la rythmique, tout en restant de conception classique.

Le pianiste Eric Muller commence la musique dès son plus jeune âge et réussit ses premières années d’études au Conservatoire de Nancy, où il obtient ses premiers prix de Piano, de Musique de chambre et de Formation musicale.

Parallèlement, il entre au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, où il obtient son premier prix à l’unanimité.

Un Premier Grand Prix d’Interprétation à l’unanimité lui est également décerné lors du Concours International « Pierre Lantier », avec le Prix spécial « Chantal Auber », ce qui lui permet de jouer sur de grandes scènes (Osaka, Vancouver, Trieste…).

