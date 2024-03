Poncharello + Black Old Sound + Anorexic Sumotori en concert Gare Saint Sauveur Lille, samedi 13 avril 2024.

Poncharello + Black Old Sound + Anorexic Sumotori en concert ROCK 13 et 14 avril Gare Saint Sauveur https://fb.me/e/1EXigbvVd

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T19:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-14T00:00:00+02:00 – 2024-04-14T00:30:00+02:00

// PONCHARELLO (Supersonic Rock’n’Roll)

Déjà plus de 15 années qu’ils balancent leur rock’n’roll supersonique, mélange tonitruant de stoner, punk, garage et heavy rock.

Des scènes partagés avec Jon Spencer Blues Explosion, Fatso Jetson, Peter Pan Speedrock, The Bronx, Burning Heads, Parabellum, Les Wampas, Mademoiselle K, Stuck In The Sound ou encore Mars Red Sky, 4 disques et quelques centaines de concerts au compteur, PONCHARELLO aime toujours autant jouer pied au plancher avec tous les voyants dans le rouge !

—

// BLACK OLD SOUND (Wild rock)

Black Old Sound est un groupe de rock Nordiste formé en 2021, d’une grosse envie de brûler des extincteurs et de casser des sismographes. Pour ce faire, le groupe balance des morceaux aussi nerveux que massifs d’un rock puissant, énergique, mélodique, et varié, qui vous attrape par les gonades et vous emmène faire un tour. Malgré des influences aussi variées qu’un rayon « bières » en Belgique, la recette est simple : des guitares, de la voix, du rythme et du feu.

Beaucoup de feu.

Après une première salve de concerts suivant la sortie de « BOS » (3 titres) en 2022, le groupe remet aujourd’hui le couvert avec son nouvel EP « Wasted », disponible sur toutes les plateformes, et prépare une nouvelle saison à vous souder leurs morceaux dans les oreilles. A coups de refrains. Et de chalumeau.

—

// ANOREXIC SUMOTORI (Rock, rock & rock)

Minimal et puissant, Anorexic Sumotori assène un rock rugueux avec son quatuor compact.

Mêlant l’énergie rock et la force mélodique, les Ano Sumo se veulent de la lignée du grunge de nirvana, de la sensualité rock de Queens of the stone Age et de l’odeur du garage des Stooges.

