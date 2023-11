Marché de Noël alsacien Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 9 décembre 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

9 décembre

– 12h : Vin d’honneur

– 13h : Repas choucroute sur réservation (06.11.03.74.41) – 18€

Apportez vos couverts

– à partir de 17h : tarte flambée

9 et 10 décembre

– Expositions « Patchwork » et « Pinceau magique » (inauguration le 9/12 à 11h)

« Exode des Alsaciens 39/40 »

– Four à pain : pâtisseries et viennoiseries alsaciennes

10 décembre 2023

Marché de Noël alsacien

– Vins d’Alsace – Vin chaud – Pâtisseries

– Tarte flambée à partir de 11h.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Ponchapt Salle des Fêtes Oscar GUÉRY

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



december 9th

– 12pm: Vin d?honneur

– 1pm: Sauerkraut meal on reservation (06.11.03.74.41) – 18?

Bring your own cutlery

– from 5pm: tarte flambée

december 9th and 10th

– Patchwork » and « Magic Paintbrush » exhibitions (opening on 9/12 at 11am)

« Exodus of Alsatians 39/40 » exhibition

– Bread oven: Alsatian pastries and viennoiseries

december 10, 2023

Alsatian Christmas market

– Alsatian wines – mulled wine – pastries

– Tarte flambée from 11am

9 de diciembre

– 12h: Vino de honor

– 13.00 h: Comida a base de chucrut previa concertación (06.11.03.74.41) – 18?

Traiga sus propios cubiertos

– a partir de las 17:00 h: tarta flambeada

9 y 10 de diciembre

– Exposiciones « Patchwork » y « Pincel mágico » (inauguración el 9/12 a las 11h)

« Exposición « Éxodo de los alsacianos 39/40

– Horno de pan: bollería alsaciana y viennoiseries

10 de diciembre de 2023

Mercado alsaciano de Navidad

– Vinos alsacianos – vino caliente – repostería

– Tarta flambeada a partir de las 11h

9. Dezember

– 12h : Ehrenwein

– 13h : Sauerkrautmahlzeit mit Reservierung (06.11.03.74.41) – 18?

Bringen Sie Ihr Besteck mit

– ab 17 Uhr: Flammkuchen

9. und 10. Dezember

– Ausstellungen « Patchwork » und « Zauberpinsel » (Eröffnung am 9.12. um 11 Uhr)

» Exodus der Elsässer 39/40 »

– Brotbackofen: elsässisches Gebäck und Viennoiserie

10. Dezember 2023

Elsässischer Weihnachtsmarkt

– Elsässische Weine – Glühwein – Gebäck

– Flammkuchen ab 11 Uhr

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Pays Foyen