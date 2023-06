Fête d’automne à Ponchapt Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 7 octobre 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

« Fête d’Automne », Ponchapt, 8 et 9 octobre 2022

Samedi 7 :

– Marché gourmand (à partir de 18h30)

– Four à pain (fabrication au fournil)

Dimanche 9 :

– Vide-greniers (inscriptions : 06.29.98.93.96)

– Marché d’automne (inscriptions : 07.60.44.72.99)

12h : Casse-croûte convivial sur place

Buvette

« Portez vos couverts »..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-08 . .

Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Autumn Festival, Ponchapt, October 8 and 9, 2022

Saturday 7th :

? Gourmet market (from 6:30pm)

? Bread oven (bake-off)

Sunday 9th :

? Garage sale (registration: 06.29.98.93.96)

? Autumn market (registration: 07.60.44.72.99)

12pm: Snack bar on site

Refreshment bar

« Bring your own cutlery ».

» Festival de Otoño, Ponchapt, 8 y 9 de octubre de 2022

Sábado 7 :

? Mercado gastronómico (a partir de las 18.30 h)

? Horno de pan (en la panadería)

Domingo 9 :

? Venta de garaje (inscripción: 06.29.98.93.96)

? Mercado de otoño (inscripción: 07.60.44.72.99)

12h: Cafetería in situ

Bar de refrescos

« Trae tus cubiertos

« Herbstfest in Ponchapt, 8. und 9. Oktober 2022

Samstag, 7 :

? Gourmet-Markt (ab 18:30 Uhr)

? Brotbackofen (Herstellung in der Backstube)

Sonntag, 9:

? Flohmarkt (Anmeldungen: 06.29.98.93.96)

? Herbstmarkt (Einschreibungen: 07.60.44.72.99)

12h: Gemütlicher Imbiss vor Ort

Getränkeausschank

» Tragen Sie Ihr Besteck « .

Mise à jour le 2023-05-31 par OT du Pays Foyen