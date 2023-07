Fête du Pain Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 19 août 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

Samedi 19

– 16h : Démonstration de labour

– 18h : Démonstration de battage (machines anciennes)

– 18h30 : Messe à l’église de Ponchapt

– 19h30 : Marché gourmand – Animation par le Trèfle Gardonnais

Dimanche 20

– À partir de 7h00 : vide-greniers

INSCRIPTION : 06 29 98 93 96

– 9h : Randonnée découverte des paysages (café/croissant offert), départ au fournil

– de 9h à 11h : Démonstration de labour

– 15h / 18h : Démonstration de battage (machines anciennes)

– 11h30 : Restauration sur place (grillades, frites, glaces)

ÉTÉ PING toute la journée

Possibilité de télécharger le formulaire d’inscription au vide-greniers de la Fête du Pain via ce lien : https://tinyurl.com/videGreniersFeteDuPain2023.

2023-08-19 fin : 2023-08-20 . .

Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday 19th

– 4pm: Ploughing demonstration

– 6pm: Threshing demonstration (vintage machines)

– 6:30pm: Mass at Ponchapt church

– 7:30pm: Gourmet market – Entertainment by the Trèfle Gardonnais

Sunday 20th

– From 7:00 am: garage sale

REGISTRATION: 06 29 98 93 96

– 9am: Landscape walk (coffee/croissant included), departure from the bakery

– 9am to 11am: Ploughing demonstration

– 3 pm / 6 pm: Threshing demonstration (vintage machines)

– 11:30 am: Catering on site (grills, French fries, ice creams)

PING SUMMER all day

You can download the registration form for the Fête du Pain garage sale here: https://tinyurl.com/videGreniersFeteDuPain2023

Sábado 19

– 16h : Demostración de arado

– 18h : Demostración de trilla (máquinas antiguas)

– 18h30: Misa en la iglesia de Ponchapt

– 19h30: Mercado gastronómico – Animación de la Trèfle Gardonnais

Domingo 20

– A partir de las 7.00 h: venta de garaje

INSCRIPCIÓN: 06 29 98 93 96

– 9h: Paseo de descubrimiento del paisaje (café/croissant gratuito), salida de la panadería

– de 9h a 11h: Demostración de arado

– 15h / 18h: Demostración de trilla (máquinas antiguas)

– 11.30 h: Catering in situ (parrilladas, patatas fritas, helados)

PING SUMMER todo el día

Puede descargar el formulario de inscripción para la venta de garaje de la Fête du Pain aquí: https://tinyurl.com/videGreniersFeteDuPain2023

Samstag 19

– 16 Uhr: Vorführung des Pflügens

– 18 Uhr: Dreschvorführung (alte Maschinen)

– 18.30 Uhr: Messe in der Kirche von Ponchapt

– 19.30 Uhr: Gourmetmarkt – Unterhaltung durch das Kleeblatt Gardonnais

Sonntag 20

– Ab 7.00 Uhr: Flohmarkt

ANMELDUNG: 06 29 98 93 96

– 9 Uhr: Wanderung zur Entdeckung der Landschaft (Kaffee/Croissant gratis), Start in der Backstube

– von 9h bis 11h: Vorführung des Pflügens

– 15h / 18h: Vorführung des Dreschens (alte Maschinen)

– 11.30 Uhr: Verpflegung vor Ort (Gegrilltes, Pommes frites, Eis)

PING-SOMMER den ganzen Tag

Möglichkeit, das Anmeldeformular für den Flohmarkt des Brotfests über diesen Link herunterzuladen: https://tinyurl.com/videGreniersFeteDuPain2023

Mise à jour le 2023-07-21 par OT du Pays Foyen