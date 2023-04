Visite guidée | Château Ladesvignes Château Ladesvignes, 4 juillet 2023, Pomport.

Le Château Ladesvignes vous invite à suivre une visite guidée dans le domaine viticole, chaque mardi d’été, de 10h30 à midi.

D’autres horaires de visite sont possibles: 14h30 ou 16h.

SUR RESERVATION..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 17:30:00. EUR.

Château Ladesvignes Ladesvignes

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château Ladesvignes invites you to follow a guided tour of the winery, every summer Tuesday, from 10:30 am to noon.

Other visiting hours are possible: 2:30 pm or 4 pm.

ON RESERVATION.

Château Ladesvignes le invita a realizar una visita guiada a la bodega todos los martes durante el verano, de 10.30 a 12.00 h.

Otros horarios de visita son posibles: 14:30 o 16:00.

SÓLO CON RESERVA PREVIA.

Das Château Ladesvignes lädt Sie im Sommer jeden Dienstag von 10:30 bis 12:00 Uhr zu einer Führung durch das Weingut ein.

Andere Besuchszeiten sind möglich: 14:30 oder 16:00 Uhr.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH.

Mise à jour le 2023-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides